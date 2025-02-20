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Преступления Происшествия

Капремонт в Ленинском районе Самары обернулся хищением 5 млн рублей

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело о хищении денег, выделенных на капремонт в Ленинском районе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Подрядчик по госконтракту должен был отремонтировать многоквартирные дома. "Фонд капитального ремонта" заключил договор в мае 2024 года. Однако работы в срок не выполнили. По версии следствия, директор строительной организации присвоил аванс — более 5 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Гид потребителя

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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