Капремонт в Ленинском районе Самары обернулся хищением 5 млн рублей

В Самаре возбудили уголовное дело о хищении денег, выделенных на капремонт в Ленинском районе. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Подрядчик по госконтракту должен был отремонтировать многоквартирные дома. "Фонд капитального ремонта" заключил договор в мае 2024 года. Однако работы в срок не выполнили. По версии следствия, директор строительной организации присвоил аванс — более 5 млн рублей.
Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы