На ул. Ново-Садовой сотни жителей остались без холодной воды из-за аварии

В пятницу, 21 февраля, на ул. Ново-Садовой в Самаре произошла коммунальная авария, из-за которой без холодной воды остались 12 многоквартирных домов. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области причиной стала утечка на трубопроводе диаметром 300 мм по ул. Ново-Садовой, 212 в Промышленном районе.
Информация об аварии поступила в МЧС в 6:20 утра.
По данными ведомства, водоснабжение социально-значимых объектов не нарушено.
Ориентировочное время восстановления водоснабжения потребителей — 21 февраля в 21:00.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.