На ул. Ново-Садовой сотни жителей остались без холодной воды из-за аварии

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В пятницу, 21 февраля, на ул. Ново-Садовой в Самаре произошла коммунальная авария, из-за которой без холодной воды остались 12 многоквартирных домов. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области причиной стала утечка на трубопроводе диаметром 300 мм по ул. Ново-Садовой, 212 в Промышленном районе.