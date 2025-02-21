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Происшествия

На ул. Ново-Садовой сотни жителей остались без холодной воды из-за аварии

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 21 февраля, на ул. Ново-Садовой в Самаре произошла коммунальная авария, из-за которой без холодной воды остались 12 многоквартирных домов. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области причиной стала утечка на трубопроводе диаметром 300 мм по ул. Ново-Садовой, 212 в Промышленном районе.

Информация об аварии поступила в МЧС в 6:20 утра.

По данными ведомства, водоснабжение социально-значимых объектов не нарушено.

Ориентировочное время восстановления водоснабжения потребителей — 21 февраля в 21:00.

Гид потребителя

Последние комментарии

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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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