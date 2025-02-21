Лекция и игротека: галерея "Заварка" анонсировала афишу на конец февраля

На следующей неделе в галерее "Заварка" пройдут лекция и игротека (12+), сообщает пресс-служба учреждения.

В четверг, 27 февраля, в 18:00 пройдет лекция "Транспортная инфраструктура Самары на рубеже XIX–XX веков" (12+). Ее прочитает краевед, научный сотрудник музея Олег Баулин.

130 лет назад на улицах Самары появилась конка, 110 лет назад — трамвай, 99 лет назад — автобус, 83 года назад — троллейбус, 37 лет назад — метро. Как менялся облик города с появлением новых транспортных средств? Какие модели общественного транспорта обслуживались? Что такое "луноходы", "гармошки", "леваки" и "каравеллы"? На лекции гости узнают ответы на эти вопросы, а также обсудят, как горожане относились к появлению нового транспорта в разные периоды истории.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В пятницу, 28 февраля, сотрудники музея-галереи "Заварка" организуют игротеку (12+) в рамках выставки "Город/Деревня: маршрут построен" (12+) от компании "МосИгра". Начало мероприятия — 18:00.

Основная тема действующей в "Заварке" выставки "Город/Деревня: маршрут построен" — жизнь в Самаре на рубеже XIX–XX веков. В прошлом веке основным местом сбора и отдыха горожан разных сословий являлся Струковский сад. Помимо цветочных клумб и ветвистых аллей на его территории имелись разного рода постройки, в частности курортный зал. В этом помещении проводились различные массовые мероприятия и общественные собрания. Там собирались для общения и игры в настольные игры того времени.

Участники игротеки вместе со специалистами компании "МосИгра" погрузятся в мир настольных игр, которые касаются стратегии развития городов и предпринимательства, а также освоения новых территорий — "Улицы" (Streets, 2021), "Потрясающий город" (Shake That City, 2022) и "Индустрия" (Furnace, 2020).

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.