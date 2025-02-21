Тольяттинец зарезал гостя во время застолья

В Тольятти задержали 36-летнего местного жителя по подозрению в убийстве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ночью на 14 февраля правоохранителей вызвали в квартиру на ул. Мира. Там полицейские обнаружили труп судимого за наркотики и причинение вреда здоровью мужчины. По версии следствия, хозяин квартиры, также имевший судимости за мошенничество, наркотики и причинение тяжкого вреда здоровью, напал с ножом на гостя во время застолья. Пострадавший скончался.