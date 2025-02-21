Тольяттинец зарезал гостя во время застолья

В Тольятти задержали 36-летнего местного жителя по подозрению в убийстве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ночью на 14 февраля правоохранителей вызвали в квартиру на ул. Мира. Там полицейские обнаружили труп судимого за наркотики и причинение вреда здоровью мужчины. По версии следствия, хозяин квартиры, также имевший судимости за мошенничество, наркотики и причинение тяжкого вреда здоровью, напал с ножом на гостя во время застолья. Пострадавший скончался.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы