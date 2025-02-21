Сотрудника администрации одного из районов Самарской области заподозрили во взяточничестве

В Красноармейском районе Самарской области возбудили уголовное дело в отношении одного из руководителей администрации. Об этом сообщает региональное УФСБ.
По версии правоохранителей, в декабре 2024 г. подозреваемый потребовал от сотрудника нефтяной компании 150 тыс. руб. за согласование акта приемки муниципального участка, который ранее арендовала фирма.
Уголовное дело возбудили по п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки с вымогательством"). Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру Красноармейского района для утверждения обвинительного заключения.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы