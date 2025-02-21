Сотрудника администрации одного из районов Самарской области заподозрили во взяточничестве

В Красноармейском районе Самарской области возбудили уголовное дело в отношении одного из руководителей администрации. Об этом сообщает региональное УФСБ.

По версии правоохранителей, в декабре 2024 г. подозреваемый потребовал от сотрудника нефтяной компании 150 тыс. руб. за согласование акта приемки муниципального участка, который ранее арендовала фирма.

Уголовное дело возбудили по п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки с вымогательством"). Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру Красноармейского района для утверждения обвинительного заключения.