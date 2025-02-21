Самарец из ревности поджег машину и теперь пойдет под суд

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинение местному жителю, которому вменяют поджог из хулиганских побуждений. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, неоднократно судимый мужчина в мае 2024 г. во дворе дома № 1а по ул. Технической из-за ревности разбил стекло и поджег автомобиль нового мужа бывшей супруги. Ущерб составил 660 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы