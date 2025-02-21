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Занятость Экономическая политика

Авито Работа и Академия ритейла поднимут престиж профессий сферы торговли

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Образовательный и исследовательский центр "Академия ритейла" и платформа для поиска работы и сотрудников Авито Работа заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство направлено на повышение престижа профессий в сфере торговли. Важной частью партнерства станет совместная работа в рамках подготовки и проведения чемпионата Retail Skills, сообщили в пресс-службе компании.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Чемпионат Retail Skills пройдет в Москве на площадке ВДНХ 18 и 19 апреля 2025 года. В его рамках 100 лучших специалистов торговых сетей будут соревноваться в пяти направлениях: директор магазина, продавец-консультант, кассир, работник торгового зала и сборщик заказов. Также в рамках мероприятия пройдет конференция "Ресурсы повышения производительности труда в ритейле" и ярмарка вакансий с обучающей и развлекательной программой.

"В рамках партнерства мы сфокусируемся на продвижении ценности труда в рознице и популяризации работы в сфере торговли. Объединим компетенции в области HR-технологий и ритейла, чтобы помочь в привлечении новых кадров и росте эффективности найма", — отметил Дмитрий Пучков, управляющий директор Авито Работы.

"Мы искренне рады, что Авито Работа поддерживает нашу отрасль в конкурентной борьбе за кадры. Новые цифровые технологии, таргетированное вовлечение талантов и медийная поддержка Авито Работы сыграют важную роль в решении кадровой проблемы! В трудный для ритейла момент это имеет особое значение. И я уверен, стратегически это абсолютно верный шаг для всех участников движения Retail Skills!", — отметил Алексей Филатов, основатель Академии ритейла, доцент МГИМО.

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Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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