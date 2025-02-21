Авито Работа и Академия ритейла поднимут престиж профессий сферы торговли

Образовательный и исследовательский центр "Академия ритейла" и платформа для поиска работы и сотрудников Авито Работа заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство направлено на повышение престижа профессий в сфере торговли. Важной частью партнерства станет совместная работа в рамках подготовки и проведения чемпионата Retail Skills, сообщили в пресс-службе компании.

Чемпионат Retail Skills пройдет в Москве на площадке ВДНХ 18 и 19 апреля 2025 года. В его рамках 100 лучших специалистов торговых сетей будут соревноваться в пяти направлениях: директор магазина, продавец-консультант, кассир, работник торгового зала и сборщик заказов. Также в рамках мероприятия пройдет конференция "Ресурсы повышения производительности труда в ритейле" и ярмарка вакансий с обучающей и развлекательной программой.

"В рамках партнерства мы сфокусируемся на продвижении ценности труда в рознице и популяризации работы в сфере торговли. Объединим компетенции в области HR-технологий и ритейла, чтобы помочь в привлечении новых кадров и росте эффективности найма", — отметил Дмитрий Пучков, управляющий директор Авито Работы.

"Мы искренне рады, что Авито Работа поддерживает нашу отрасль в конкурентной борьбе за кадры. Новые цифровые технологии, таргетированное вовлечение талантов и медийная поддержка Авито Работы сыграют важную роль в решении кадровой проблемы! В трудный для ритейла момент это имеет особое значение. И я уверен, стратегически это абсолютно верный шаг для всех участников движения Retail Skills!", — отметил Алексей Филатов, основатель Академии ритейла, доцент МГИМО.

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