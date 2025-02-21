В Нижнем Новгороде арестован чиновник, планировавший работать в мэрии Самары

Арестован бывший и.о. руководителя управделами Нижегородской области Юрий Бортников, сообщает "Ъ-Приволжье". По данным издания, в начале года он уволился и собирался переезжать на работу в администрацию Самары, но этому помешало уголовное дело.

Московский районный суд арестовал бывшего чиновника на месяц в рамках расследования уголовного дела по растрате в особо крупном размере.

Якобы уголовное дело связано с растратой нескольких миллионов рублей - на бюджетные средства был сделан хороший ремонт в квартире, которая правительству Нижегородской области не принадлежала.

Юрий Бортников в статусе и.о. руководил управделами чуть более года.

Напомним, мэрию Самары в прошлом году возглавил Иван Носков, до того руководивший администрацией Дзержинска Нижегородской области.