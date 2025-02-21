В Нижнем Новгороде арестован чиновник, планировавший работать в мэрии Самары

Арестован бывший и.о. руководителя управделами Нижегородской области Юрий Бортников, сообщает "Ъ-Приволжье". По данным издания, в начале года он уволился и собирался переезжать на работу в администрацию Самары, но этому помешало уголовное дело.
Московский районный суд арестовал бывшего чиновника на месяц в рамках расследования уголовного дела по растрате в особо крупном размере.
Якобы уголовное дело связано с растратой нескольких миллионов рублей - на бюджетные средства был сделан хороший ремонт в квартире, которая правительству Нижегородской области не принадлежала.
Юрий Бортников в статусе и.о. руководил управделами чуть более года.
Напомним, мэрию Самары в прошлом году возглавил Иван Носков, до того руководивший администрацией Дзержинска Нижегородской области.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.