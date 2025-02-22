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В Самарской области назначили новых судей

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Указом президента РФ Владимира Путина в Самарской области назначены новые судьи. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Судьями Самарского областного суда назначены Татьяна Кремнева и Анна Полезнова.

Судьей Куйбышевского районного суда Самары стала Ирина Фурман. Судьей Октябрьского районного суда Самары — Дина Абдульмянова.

Судьями Арбитражного суда Самарской области назначены Владимир Керженцев и Андрей Кротов.

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