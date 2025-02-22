В Самарской области назначили новых судей

Указом президента РФ Владимира Путина в Самарской области назначены новые судьи. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Судьями Самарского областного суда назначены Татьяна Кремнева и Анна Полезнова.
Судьей Куйбышевского районного суда Самары стала Ирина Фурман. Судьей Октябрьского районного суда Самары — Дина Абдульмянова.
Судьями Арбитражного суда Самарской области назначены Владимир Керженцев и Андрей Кротов.
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Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
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Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...
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