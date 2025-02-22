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Преступления Происшествия

Житель Октябрьска стал фигурантом уголовного дела за незаконную добычу налима

ОКТЯБРЬСК. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Октябрьске в отношении 59-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело за незаконную добычу биоресурсов, сообщает Сызранское ЛО МВД России на транспорте. Сотрудники ведомства обнаружили нарушителя в январе 2025 г. в ходе рейдовых мероприятий.

"На территории Самарской области установлены запретные сроки добычи налима в Саратовском водохранилище с 15 декабря по 15 февраля", — поясняет начальник Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте полковник полиции Рамиль Байгулов. — А браконьер, нарушив запрет, выловил три экземпляра рыбы запрещенным орудием лова "метла". Эта снасть является орудием массового истребления рыбы".

С места происшествия транспортные полицейскими были изъяты ледобур, удочка-метла, рюкзак, принадлежащие нарушителю.

Отделом дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "б", "в" ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за подобные преступления вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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