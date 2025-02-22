Житель Октябрьска стал фигурантом уголовного дела за незаконную добычу налима

В Октябрьске в отношении 59-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело за незаконную добычу биоресурсов, сообщает Сызранское ЛО МВД России на транспорте. Сотрудники ведомства обнаружили нарушителя в январе 2025 г. в ходе рейдовых мероприятий.

"На территории Самарской области установлены запретные сроки добычи налима в Саратовском водохранилище с 15 декабря по 15 февраля", — поясняет начальник Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте полковник полиции Рамиль Байгулов. — А браконьер, нарушив запрет, выловил три экземпляра рыбы запрещенным орудием лова "метла". Эта снасть является орудием массового истребления рыбы".

С места происшествия транспортные полицейскими были изъяты ледобур, удочка-метла, рюкзак, принадлежащие нарушителю.

Отделом дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "б", "в" ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за подобные преступления вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.