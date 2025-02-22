Житель Октябрьска стал фигурантом уголовного дела за незаконную добычу налима

В Октябрьске в отношении 59-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело за незаконную добычу биоресурсов, сообщает Сызранское ЛО МВД России на транспорте. Сотрудники ведомства обнаружили нарушителя в январе 2025 г. в ходе рейдовых мероприятий.
"На территории Самарской области установлены запретные сроки добычи налима в Саратовском водохранилище с 15 декабря по 15 февраля", — поясняет начальник Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте полковник полиции Рамиль Байгулов. — А браконьер, нарушив запрет, выловил три экземпляра рыбы запрещенным орудием лова "метла". Эта снасть является орудием массового истребления рыбы".
С места происшествия транспортные полицейскими были изъяты ледобур, удочка-метла, рюкзак, принадлежащие нарушителю.
Отделом дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "б", "в" ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за подобные преступления вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы