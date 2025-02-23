Андрей Кислов: "Безграничное уважение нашим героям, защищающим национальные интересы на поле боя"

Сенатор Российской Федерации от Самарской области Андрей Кислов поздравил земляков с Днем защитника Отечества.
В обращении к жителям региона парламентарий отметил, что этот праздник олицетворяет связь поколений, доблесть, славу и верность нашей Родине.
"Мы храним в памяти подвиги наших предков, отстоявших независимость страны. Безграничное уважение — нашим героям, которые сегодня верой и правдой служат России, защищая национальные интересы на поле боя", — отметил Андрей Кислов.
По словам сенатора, патриотизм и самоотверженное служение Отечеству — главные ценности нашего народа, а Вооруженные силы Российской Федерации всегда были и остаются надежной опорой в сохранении суверенитета и мира на нашей земле.
Андрей Кислов также пожелал жителям Самарской области доброго здоровья, мирного неба, благополучия и успехов в делах на благо страны.
Последние комментарии
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра