Андрей Кислов: "Безграничное уважение нашим героям, защищающим национальные интересы на поле боя"

Сенатор Российской Федерации от Самарской области Андрей Кислов поздравил земляков с Днем защитника Отечества.

В обращении к жителям региона парламентарий отметил, что этот праздник олицетворяет связь поколений, доблесть, славу и верность нашей Родине.

"Мы храним в памяти подвиги наших предков, отстоявших независимость страны. Безграничное уважение — нашим героям, которые сегодня верой и правдой служат России, защищая национальные интересы на поле боя", — отметил Андрей Кислов.

По словам сенатора, патриотизм и самоотверженное служение Отечеству — главные ценности нашего народа, а Вооруженные силы Российской Федерации всегда были и остаются надежной опорой в сохранении суверенитета и мира на нашей земле.

Андрей Кислов также пожелал жителям Самарской области доброго здоровья, мирного неба, благополучия и успехов в делах на благо страны.