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Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" разберут фильм "Анора" и его героев с точки зрения психологии

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 февраля, в 19:00 в самарском культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Анора" глазами психолога" (18+). Ее прочитает практикующий психолог, автор и ведущий дискуссионного клуба "Фрейд на Волге" Павел Левченко.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Внутри масштабного лектория "ЗИМ Галерея" выделила цикл под названием "Психологические четверги". Каждый месяц мы планируем приглашать профессиональных психологов, которые будут говорить на актуальные темы. В начале января Натялья Богдан рассказывала о зодиаке — почему нам так важно во что-то верить, с кем-то разделять свои тревоги и ждать чуда. В феврале в роли эксперта выступит Павел Левченко. Он расскажет о фильме "Анора" (18+) и его психологических аспектах.

"Анора" — самый обсуждаемый иностранный фильм года в России. Золотая пальмовая ветвь в Каннах и первая в истории номинация на "Оскар" российского актера. Пока американские киноакадемики решают, кому вручить призы, мы рассмотрит сюжет и героев киноленты с точки зрения практикующего психолога.

"Анора" — фильм-однодневка или мудрая картина о мире взрослых? Режиссер Шон Бейкер — исследователь теневой стороны нашей жизни. Его творчество посвящено "униженным и оскорбленным", тем, кого общество порицает.

Удалось ли Бейкеру создать образы, вызывающие симпатию? Зачем Юра Борисов раздавал автографы вместо настоящего Виктора Пелевина, и за что он номинирован на премию "Оскар" в этом году? Все эти вопросы мы обсудим с Павлом Левченко.

Вход свободный.

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