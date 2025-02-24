В Самаре мошенники "развели" девушку на 350 тысяч, взломав ее кабинет в "Госуслугах"

В полицию Самары обратилась 23-летняя безработная местная жительница. Она сообщила, что стала жертвой мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Заявительница рассказала, что накануне вечером ей позвонила неизвестная женщина и сообщила, что необходимо продлить договор с оператором сотовой связи. Девушка, не подозревая обмана, продиктовала поступившие на телефон коды из СМС-сообщений.

После этого ей поступило сообщение от "Госуслуг", что ее аккаунт взломан и немедленно нужно перезвонить по указанному номеру. Девушка позвонила. Тогда неизвестный, представившись сотрудником Центробанка, убедил ее перевести деньги на "безопасный счет".

В общей сложности самарчанка перевела мошенникам 350 000 рублей, часть из которых была взята в кредит. Осознав, что стала жертвой мошенников, девушка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.