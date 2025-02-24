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В Самаре мошенники "развели" девушку на 350 тысяч, взломав ее кабинет в "Госуслугах" Житель Октябрьска стал фигурантом уголовного дела за незаконную добычу налима Сотрудника администрации одного из районов Самарской области заподозрили во взяточничестве "Отобрали документы": появились подробности похищения денег у военного высокопоставленным силовиком Продолжается поиск останков экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги на мусорном полигоне

Преступления Происшествия

В Самаре мошенники "развели" девушку на 350 тысяч, взломав ее кабинет в "Госуслугах"

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Самары обратилась 23-летняя безработная местная жительница. Она сообщила, что стала жертвой мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Заявительница рассказала, что накануне вечером ей позвонила неизвестная женщина и сообщила, что необходимо продлить договор с оператором сотовой связи. Девушка, не подозревая обмана, продиктовала поступившие на телефон коды из СМС-сообщений.

После этого ей поступило сообщение от "Госуслуг", что ее аккаунт взломан и немедленно нужно перезвонить по указанному номеру. Девушка позвонила. Тогда неизвестный, представившись сотрудником Центробанка, убедил ее перевести деньги на "безопасный счет".

В общей сложности самарчанка перевела мошенникам 350 000 рублей, часть из которых была взята в кредит. Осознав, что стала жертвой мошенников, девушка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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