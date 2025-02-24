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Происшествия

В Самарской области за выходные выявили более 900 нарушителей ПДД

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе рейдов с 21 по 23 февраля сотрудники Госавтоинспекции выявили свыше 900 различных правонарушений в области дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители задержали 49 пьяных водителей, за незаконную "тонировку" привлекли к ответственности 61 человека. Еще 17 человек нарушили правила перевозки детей. Кроме того, 20 нарушений было выявлено со стороны пешеходов и 16 — со стороны водителей, не уступивших дорогу пешим участникам движения.

"От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения. Так, 98 водителей проигнорировали использование ремней безопасности", — отмечается в сообщении.

Гид потребителя

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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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