В Самарской области за выходные выявили более 900 нарушителей ПДД

В ходе рейдов с 21 по 23 февраля сотрудники Госавтоинспекции выявили свыше 900 различных правонарушений в области дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители задержали 49 пьяных водителей, за незаконную "тонировку" привлекли к ответственности 61 человека. Еще 17 человек нарушили правила перевозки детей. Кроме того, 20 нарушений было выявлено со стороны пешеходов и 16 — со стороны водителей, не уступивших дорогу пешим участникам движения.

"От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения. Так, 98 водителей проигнорировали использование ремней безопасности", — отмечается в сообщении.