16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Минфин будет развивать семейные сбережения Авито Работа и Академия ритейла поднимут престиж профессий сферы торговли По зову сердца: бизнес Самарской области помогает российским военным в зоне СВО По продаже стадиона "Буревестник" возбуждено уголовное дело Берег Прорана освобождают от интереса члена ОПГ Изумрудова

Экономическая политика Экономика и бизнес

Минфин будет развивать семейные сбережения

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Специальную линейку семейных инвестиционных инструментов разрабатывает Минфин России. Она будет состоять из "семейного" инвестиционного индивидуального счета с увеличенным налоговым вычетом до миллиона рублей, а также новых условий по программе долгосрочных сбережений (ПДС).

Об этом рассказал директор Департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев на Финансовом форуме в рамках Недели российского бизнеса.

"Мы планируем предусмотреть дополнительные стимулы по ИИС и создать "семейный" ИИС. Прежде всего, это увеличенный налоговый вычет в размере до 1 миллиона рублей", — сказал представитель Минфина.

Минфин также сформирует условия дополнительной поддержки семьям по ПДС. По словам Алексея Яковлева, для семей, которые имеют детей и заключают договоры в пользу детей, может быть предусмотрено дополнительное софинансирование.

Кроме того, Минфин начал стимулировать работодателей вносить взносы по ПДС для своих сотрудников, чтобы эта практика стала частью социального пакета.

Программа долгосрочных сбережений заработала по поручению президента России Владимира Путина с 1 января 2024 года. С ее помощью можно накопить средства и воспользоваться ими в будущем —например, на приобретение недвижимости, образование детей, а также дополнительный доход к пенсии или в особых жизненных ситуациях.

Негосударственный пенсионный фонд — оператор программы, который выбирает гражданин, будет инвестировать полученные средства, чтобы приумножить сбережения. Государственная поддержка формирования долгосрочных сбережений граждан предусматривает софинансирование взносов вкладчиков — физических лиц, уплаченных по договорам долгосрочных сбережений. Более подробную информацию можно узнать на моифинансы.рф.

По информации одного из операторов программы, по итогам прошлого года Самарская область вошла в ТОП-10 по числу открытых договоров ПДС.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Вероника Супрун 12 июля 2018 12:40 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2