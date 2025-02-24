Минфин будет развивать семейные сбережения

Специальную линейку семейных инвестиционных инструментов разрабатывает Минфин России. Она будет состоять из "семейного" инвестиционного индивидуального счета с увеличенным налоговым вычетом до миллиона рублей, а также новых условий по программе долгосрочных сбережений (ПДС).

Об этом рассказал директор Департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев на Финансовом форуме в рамках Недели российского бизнеса.

"Мы планируем предусмотреть дополнительные стимулы по ИИС и создать "семейный" ИИС. Прежде всего, это увеличенный налоговый вычет в размере до 1 миллиона рублей", — сказал представитель Минфина.

Минфин также сформирует условия дополнительной поддержки семьям по ПДС. По словам Алексея Яковлева, для семей, которые имеют детей и заключают договоры в пользу детей, может быть предусмотрено дополнительное софинансирование.

Кроме того, Минфин начал стимулировать работодателей вносить взносы по ПДС для своих сотрудников, чтобы эта практика стала частью социального пакета.

Программа долгосрочных сбережений заработала по поручению президента России Владимира Путина с 1 января 2024 года. С ее помощью можно накопить средства и воспользоваться ими в будущем —например, на приобретение недвижимости, образование детей, а также дополнительный доход к пенсии или в особых жизненных ситуациях.

Негосударственный пенсионный фонд — оператор программы, который выбирает гражданин, будет инвестировать полученные средства, чтобы приумножить сбережения. Государственная поддержка формирования долгосрочных сбережений граждан предусматривает софинансирование взносов вкладчиков — физических лиц, уплаченных по договорам долгосрочных сбережений. Более подробную информацию можно узнать на моифинансы.рф.

По информации одного из операторов программы, по итогам прошлого года Самарская область вошла в ТОП-10 по числу открытых договоров ПДС.