"СЭМЗ" попал в "черный список" Евросоюза

АО "Самарский Электромеханический Завод" оказался в числе включенных в черный список Евросоюза предприятий после введения 16-го пакета антироссийских санкций, пишет "КоммерсантЪ". В постановлении Совета Евросоюза отмечается 48 физических и 35 юридических лиц.
АО "Самарский Электромеханический Завод" является производителем высокотехнологичной продукции радиотехнического и электротехнического профиля, точной механики, в том числе систем и приборов медицинского назначения, электроники, СВЧ керамики, а также ферритовых приборов, работающих в СВЧ и миллиметровом диапазоне.
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Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.
Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?