"СЭМЗ" попал в "черный список" Евросоюза

АО "Самарский Электромеханический Завод" оказался в числе включенных в черный список Евросоюза предприятий после введения 16-го пакета антироссийских санкций, пишет "КоммерсантЪ". В постановлении Совета Евросоюза отмечается 48 физических и 35 юридических лиц.

АО "Самарский Электромеханический Завод" является производителем высокотехнологичной продукции радиотехнического и электротехнического профиля, точной механики, в том числе систем и приборов медицинского назначения, электроники, СВЧ керамики, а также ферритовых приборов, работающих в СВЧ и миллиметровом диапазоне.