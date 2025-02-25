В галерее "Заварка" стартует новый цикл лекций "Архитектура в кадре"

Музей-галерея "Заварка" (ул. Самарская, 207) анонсировал мероприятия на первые дни марта. В их числе детская экскурсия (6+), мастер-класс по созданию лежанок для животных (12+) и новый цикл лекций об архитектуре (12+).

В субботу, 1 марта, в 11:00 пройдет детская экскурсия (6+) по выставке "Город/Деревня: маршрут построен" (12+). Ее проведет старший научный сотрудник музея Арина Гусарова.

Кто и как жил в Самаре больше 100 лет назад? С какой скоростью передвигалась самарская конка? Ребята почувствуют себя в роли путешественников и поговорят об особенностях жизни в дореволюционной и современной Самаре. Юные посетители узнают, например, какие растения высаживали и выращивали в Струковском саду и других парках, каких домашних животных можно было встретить на улицах города и почему от Алексея Бострома (русский земский деятель, отчим писателя Алексея Толстого) сбежала корова.

Вход на мероприятие — 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего). Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

Также 1 марта в 16:00 в музее-галерее "Заварка" состоится встреча нового цикла лекций "Архитектура в кадре" (12+), который будет вести исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов. Тема первой лекции — "Архитектурные кино-лабиринты: как здания рассказывают истории?" (12+).

Кино — это всегда история, а любая история разворачивается во времени. Искусство архитектуры — это опыт работы с пространством, это умение заставить время застыть. Здания, городские ландшафты, интерьеры помещений приостанавливают ход времени. Но как в этом случае возможна история, которая рассказывается при помощи архитектурных решений?

На первой лекции речь пойдет о таких случаях в мировом кино, где рассказчиками становятся дома, городские улицы, окна, убранство комнат. На основе анализа эпизодов из классических картин (например, Алена Рене и Бернардо Бертолуччи) и работ современных кинематографистов посетители узнают, как архитектурные объекты могут стать местами памяти, как аффекты меняют облик зданий и как ведет себя время внутри пространственных лабиринтов.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В воскресенье, 2 марта, в 14:00 в "Заварке" пройдет мастер-класс "ЭКОлежанки для ЗООприютов" (12+). Его проведет руководитель экопроекта "Вторсырье на благотворительность" Светлана Симонова.

На встрече участники обсудят проблему текстильного загрязнения планеты и пути ее решения, а также узнают о возможности создания полезных вещей из вторичного сырья (например, как изготовить лежанку из старого свитера или куртки).

В процессе мастер-класса каждый создаст собственную лежанку.

Эта встреча позволит не только полезно провести время и дать вторую жизнь старым вещам, но и приобщиться к благотворительной деятельности — все изготовленные вещи команда проекта "Вторсырье на благотворительность" передаст в приюты для бездомных животных. Сделанные с любовью, мягкие и удобные лежанки станут настоящим подарком для приютских кошек и собак.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.