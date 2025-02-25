Кирилл Бородачев выиграл второй этап Гран-при России по фехтованию

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В Московской области завершились соревнования мужчин в рамках второго турнира российской серии Гран-при по фехтованию на рапирах. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Фото: Федерация фехтования России