Самарский парашютист завоевал серебро на всероссийских соревнованиях

В Йошкар-Оле состоялись всероссийские соревнования по парашютному спорту в дисциплине "точность приземления" и этап Кубка России по атлетическому многоборью. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
В соревнованиях участвовали 42 спортсмена из регионов ПФО, Краснодарского края, Московской и Свердловской области, ХМАО-Югры и Санкт-Петербурга.
Серебряным призером в соревнованиях на точность приземления стал представитель Самарской области Кирилл Проничев.
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Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
Стоило загубить Дворец Спорта на ул. Физкультурной, чтобы строить новый.