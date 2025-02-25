Самарский парашютист завоевал серебро на всероссийских соревнованиях

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В Йошкар-Оле состоялись всероссийские соревнования по парашютному спорту в дисциплине "точность приземления" и этап Кубка России по атлетическому многоборью. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.