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Преступления Происшествия

Жителя Борского района привлекли за незаконное хранение пороха

БОРСКОЕ. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области за незаконное хранение взрывчатых веществ в отношении 65-летнего жителя Борского района возбудили уголовное дело, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Сообщается, что раньше мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

Полиция Борского района обнаружила, что 65-летний местный житель незаконно хранит дома взрывчатку. При обыске у него нашли емкости с сыпучим веществом массой свыше 200 граммов. Экспертиза подтвердила, что это бездымный порох промышленного изготовления, относящийся к взрывчатым веществам.

По данным сотрудников полиции мужчина уже привлекался к ответственности за совершение аналогичного преступления.

Мужчина пояснил, что, владея оружием, приобретал порох в 2019 году для самостоятельного снаряжения патронов. Действие разрешительных документов на оружие закончилось, но, несмотря на это, он решил оставить порох для собственных нужд.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение взрывчатых веществ".

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