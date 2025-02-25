Вячеслав Федорищев закрепил сферы ответственности за вице-губернаторами

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев опубликовал распоряжение, в соответствии с которым за вице-губернаторами закрепляются сферы ответственности.

В соответствии с распоряжением, финансы, транспортное обслуживание, дорожное хозяйство, имущественные отношения, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетику, цифровое развитие и связь будет курировать первый вице-губернатор — председатель областного правительства Михаил Смирнов.

За внутреннюю, информационную, молодежную политику, социально-демографическую и семейную политику, здравоохранение, образование, регулирование трудовых отношений будет отвечать первый вице-губернатор Александр Фетисов.

Спорт, культуру, строительство и градостроительство, управление делами губернатора и правительства будет контролировать вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев.

Вице-губернатору Антону Емельяненко вверяются сферы экономического развития и инвестиций, сельского хозяйства и продовольствия, а также ветеринария, туризм, наука.

Региональная безопасность, правопорядок и противодействие коррупции, защита государственной тайны, мобилизационная подготовка, организационное обеспечение деятельности мировых судей в Самарской области возлагаются на вице-губернатора Максима Ковалева.

Природные ресурсы, экология, промышленность и торговля, взаимодействие с федеральными органами государственной власти, а также вопросы взаимодействия с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Промышленность" будет курировать вице-губернатор Вячеслав Романов.