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В январе инфляция в Самарской области замедлилась до 1,21%

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В  январе 2025  г. инфляция в Самарской области составила 1,21%, против 1,37% в декабре прошлого года. При этом в сравнении с январем 2024 г. цены выросли на 10,26%. Такие данные публикует Самарастат.

Продовольственные товары за январь в среднем подорожали на 1,74%, непродовольственные — 0,24%, услуги — 1,59%.

Гид потребителя

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