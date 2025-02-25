В январе инфляция в Самарской области замедлилась до 1,21%

В январе 2025 г. инфляция в Самарской области составила 1,21%, против 1,37% в декабре прошлого года. При этом в сравнении с январем 2024 г. цены выросли на 10,26%. Такие данные публикует Самарастат.
Продовольственные товары за январь в среднем подорожали на 1,74%, непродовольственные — 0,24%, услуги — 1,59%.
Последние комментарии
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Дорого яичко!
Наглости хватает судиться.
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом