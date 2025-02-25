Экс-сотрудницу администрации Шигонского района заподозрили в махинациях с квартирами для сирот

В Самарской области возбудили уголовное дело бывшей руководительницы МКУ "Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Шигонский". Ее подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, с сентября 2023 г. по май 2024 г. подозреваемая незаконно исключила в пользу третьих лиц жилое помещение из специализированного фонда, предназначенного для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы