Экс-сотрудницу администрации Шигонского района заподозрили в махинациях с квартирами для сирот

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В Самарской области возбудили уголовное дело бывшей руководительницы МКУ "Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Шигонский". Ее подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает региональное СУ СК.