Полиция устроила облаву на нелегальных мигрантов в тепличном комплексе Волжского района

Во время рейда на территории тепличного комплекса в Волжском районе полицейские проверили более 50 иностранных граждан, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Целью рейда стало выявление и пресечение правонарушений, совершаемых иностранцами.
Полицейские проверили более 50 иностранных граждан. С каждым из них провели профилактические беседы о необходимости соблюдения требований законодательства РФ.
По итогам мероприятия собрано 16 административных материалов по фактам незаконного привлечения к трудовой деятельности и осуществления трудовой деятельности без заключения трудового договора.
В настоящее время проводится работа по установлению и привлечению работодателя указанных иностранных граждан к административной ответственности по статье "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства".
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.