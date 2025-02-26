Полиция устроила облаву на нелегальных мигрантов в тепличном комплексе Волжского района

Во время рейда на территории тепличного комплекса в Волжском районе полицейские проверили более 50 иностранных граждан, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Целью рейда стало выявление и пресечение правонарушений, совершаемых иностранцами.

Полицейские проверили более 50 иностранных граждан. С каждым из них провели профилактические беседы о необходимости соблюдения требований законодательства РФ.

По итогам мероприятия собрано 16 административных материалов по фактам незаконного привлечения к трудовой деятельности и осуществления трудовой деятельности без заключения трудового договора.

В настоящее время проводится работа по установлению и привлечению работодателя указанных иностранных граждан к административной ответственности по статье "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства".