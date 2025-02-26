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Происшествия

Полиция устроила облаву на нелегальных мигрантов в тепличном комплексе Волжского района

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во время рейда на территории тепличного комплекса в Волжском районе полицейские проверили более 50 иностранных граждан, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Целью рейда стало выявление и пресечение правонарушений, совершаемых иностранцами.

Полицейские проверили более 50 иностранных граждан. С каждым из них провели профилактические беседы о необходимости соблюдения требований законодательства РФ.

По итогам мероприятия собрано 16 административных материалов по фактам незаконного привлечения к трудовой деятельности и осуществления трудовой деятельности без заключения трудового договора.

В настоящее время проводится работа по установлению и привлечению работодателя указанных иностранных граждан к административной ответственности по статье "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства".

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Весёлая семейка🙂

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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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