Жителя Самары будут судить за убийство знакомого

В Кировский районный суд Самары отправили уголовное дело 40-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в ноябре 2024 г. обвиняемый выпивал в гостях у своего знакомого в пос. Зубчаниновка. Произошла ссора, и самарец несколько раз ударил приятеля ножом. Пострадавший скончался.