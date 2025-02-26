Экс-главу отдела администрации Красноармейского района будут судить за получении взятки

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела экологии и муниципального контроля администрации муниципального района Красноармейский, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере, совершенное с вымогательством взятки), сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, в 2024 г. обвиняемый получил от представителя коммерческой организации 130 тыс. руб. в качестве взятки за организацию подписания акта приема-передачи рекультивированных земель.
"В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - заявили в ведомстве.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы