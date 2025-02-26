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Экс-главу отдела администрации Красноармейского района будут судить за получении взятки Полицейского, боровшегося с наркоторговцами, задержали за покровительство им "Подарила" 3 млн рублей: сызранская пенсионерка лишилась многолетних сбережений из-за мошенников Внучка Виктора Тархова прислала письмо в программу Малахова из СИЗО Экс-сотрудницу администрации Шигонского района заподозрили в махинациях с квартирами для сирот

Преступления Происшествия

Экс-главу отдела администрации Красноармейского района будут судить за получении взятки

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела экологии и муниципального контроля администрации муниципального района Красноармейский, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере, совершенное с вымогательством взятки), сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в 2024 г. обвиняемый получил от представителя коммерческой организации 130 тыс. руб. в качестве взятки за организацию подписания акта приема-передачи рекультивированных земель.

"В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - заявили в ведомстве.

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Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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