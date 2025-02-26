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Власть и политика

В Самаре состоялось заседание Координационного Совета по вопросам повышения финансовой грамотности в регионе

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 февраля, на площадке Отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России состоялось заседание Координационного Совета по вопросам повышения финансовой грамотности в Самарской области под председательством министра финансов региона Ольги Собещанской, сообщает пресс-служба ведомства.

В этом году состав Совета расширился и обновился. Помимо экспертов в области финансов, экономики, образования, науки, деятелей культуры и социальной сферы в него вошли представители ведомств, ответственных за реализацию молодежной и информационной политики в регионе. По словам Ольги Собещанской, очень важно, чтобы мероприятия по формированию финансовой культуры населения получали масштабное и всестороннее освещение в региональных средствах массовой информации.

В качестве гостей на заседание Совета были приглашены представители банковской сферы, ВУЗов, а также федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Марат Юрьев.

В ходе заседания члены Совета подвели итоги работы по реализации Региональной программы "Повышение финансовой грамотности населения Самарской области" в 2024 г., а также обсудили основные направления работы на ближайший год, включая перспективы участия региона в различных федеральных проектах и всероссийских конкурсах.

"Необходимо вывести вектор развития стратегии повышения финансовой культуры в Самарской области на качественно новый уровень", — подчеркнула председатель Координационного Совета Ольга Собещанская.

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