В Самаре при тушении пожара затопило полицейский участок

В ночь на четверг, 27 февраля, загорелась одна из квартир на ул. Водников, 90, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Отмечается, что на первом этаже дома, где произошел пожар, находится участковый пункт полиции. В момент происшествия сотрудников и работников органов внутренних дел в помещении не было, однако во время тушения пламени затопило потолок в участке. В результате частично обвалилась плитка.

"По поводу случившегося будет проведена проверка", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.