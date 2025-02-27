В Самаре при тушении пожара затопило полицейский участок

В ночь на четверг, 27 февраля, загорелась одна из квартир на ул. Водников, 90, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Отмечается, что на первом этаже дома, где произошел пожар, находится участковый пункт полиции. В момент происшествия сотрудников и работников органов внутренних дел в помещении не было, однако во время тушения пламени затопило потолок в участке. В результате частично обвалилась плитка.
"По поводу случившегося будет проведена проверка", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.