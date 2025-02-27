Т2 первой на рынке делает номера новых абонентов "вечными"

T2, российский оператор мобильной связи, первым на рынке запускает дополнительную возможность для новых клиентов — "Вечный номер". Так, номер будет навсегда зарегистрирован на клиента и не перейдет к новому владельцу, пока абонент не откажется от него сам. Т2 бесплатно активирует предложение при новом подключении.
Т2 оставляет "Вечный номер" в расположении клиента, даже если он не планирует пользоваться им длительное время. Такое решение позволит абоненту удобно применять номер для идентификации в цифровых сервисах: социальных сетях, мессенджерах, банковских приложениях и маркетплейсах. Клиенту не придется отвязывать номер от важных сервисов и переживать, что новый владелец получит доступ к личным данным. "Вечный номер" не перейдет в свободную продажу, пока действующий абонент не откажется от него сам.
Возможность доступна при новом подключении, а также при переходе на Т2 с сохранением номера. "Вечный номер" автоматически активируется при регистрации SIM-карты в телефоне абонента. Компания сохранит условия при последующем переоформлении договора на другое физическое лицо. Т2 деактивирует предложение, если абонент расторгнет договор или обратится на горячую линию с соответствующим запросом.
Последние комментарии
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
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Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?