Т2 первой на рынке делает номера новых абонентов "вечными"

T2, российский оператор мобильной связи, первым на рынке запускает дополнительную возможность для новых клиентов — "Вечный номер". Так, номер будет навсегда зарегистрирован на клиента и не перейдет к новому владельцу, пока абонент не откажется от него сам. Т2 бесплатно активирует предложение при новом подключении.

Т2 оставляет "Вечный номер" в расположении клиента, даже если он не планирует пользоваться им длительное время. Такое решение позволит абоненту удобно применять номер для идентификации в цифровых сервисах: социальных сетях, мессенджерах, банковских приложениях и маркетплейсах. Клиенту не придется отвязывать номер от важных сервисов и переживать, что новый владелец получит доступ к личным данным. "Вечный номер" не перейдет в свободную продажу, пока действующий абонент не откажется от него сам.

Возможность доступна при новом подключении, а также при переходе на Т2 с сохранением номера. "Вечный номер" автоматически активируется при регистрации SIM-карты в телефоне абонента. Компания сохранит условия при последующем переоформлении договора на другое физическое лицо. Т2 деактивирует предложение, если абонент расторгнет договор или обратится на горячую линию с соответствующим запросом.