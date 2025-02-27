Почетные фронтовики: самарским ветеранам присвоят новый статус

Фронтовики, воевавшие в Великую Отечественную, станут почетными гражданами городов и районов. Такой процесс запускают по всей стране. В Самаре уже составили список ветеранов. Детали обсудили на заседании комитета по местному самоуправлению думы Самары.

Участники и инвалиды Великой Отечественной должны получить звание почетных граждан тех муниципалитетов, где они сейчас живут. Такую инициативу Минобороны выдвинуло в преддверии 80-й годовщины Победы. Президент Владимир Путин поддержал идею и поручил регионам ее воплотить.

"Мы включились в работу, разработали механизм, — сказал председатель Думы Алексей Дегтев. — В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне присвоение звания Почетного гражданина — возможность еще раз поблагодарить поколение Победителей".

Председатель комитета по местному самоуправлению Павел Чумак подчеркнул, что наши ветераны должны быть окружены заботой постоянно. Это люди, которые являются примером, наставниками, к чьим мудрым советам стоит всегда прислушиваться.

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