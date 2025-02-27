В Самарском университете им. Королева открылся Центр аддитивных технологий общего доступа

В четверг, 27 февраля, в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С. П. Королева начал работу Центр аддитивных технологий общего доступа. Открытие центра стало результатом совместных усилий университета и государственной корпорации "Росатом", которая создает сеть таких научно-производственных площадок по всей стране.

Ключевые задачи ЦАТОД заключаются в разработке и внедрении отечественных технологий аддитивного производства для импортозамещения и продвижения российского 3D-оборудования для обеспечения технологической независимости страны.

Центр будет выполнять исследовательскую и практическую работу в интересах предприятий, выполнять заказы по 3D-печати, тестировать продукты аддитивных технологий по заказам промышленного сектора и позволит студентам получить новую востребованную профессию — инженер аддитивного производства.

Центр Самарского университета им. Королева уже начал принимать заказы на 3D-печать и изготовление сложных комплектующих для газотурбинных двигателей от предприятий страны. В номенклатурном списке ЦАТОД сейчас порядка 300 наименований изделий, в числе которых — сопловые секции энергоустановок, секции соплового аппарата и детали камеры сгорания энергоустановок.

Сформирован пакет заказов, который позволит выпустить около тысячи единиц высокотехнологичной продукции уже в первый год работы.

ЦАТОД на базе Самарского госуниверситета им. Королева — открытая площадка, в том числе и для школьников. Руководство центра планирует знакомить будущих студентов с его работой, проводить встречи и экскурсии. Это позволит развивать у детей "аддитивное мышление", поможет школьникам определиться с будущей профессией.

Центр оснащен шестью высокотехнологичными установками — 3D-принтерами производства, которые позволяют изготавливать детали сложных форм из жароустойчивых металлических сплавов, в том числе методом селективного лазерного сплавления.

Аддитивные технологии позволяют производить детали и комплектующие, которые сложно изготовить традиционными методами с применением литья и механообработки. Кроме того, трехмерная печать позволяет снизить массу изделий, оптимизировать затраченные материалы и значительно сократить сроки производства.

К примеру, чтобы изготовить традиционным способом камеру сгорания газотурбинного двигателя, требуется три месяца. Аддитивные технологии позволяют сократить сроки производства этой детали до 48 часов.

Опалубка для другой комплектующей — соплового аппарата — обычными методами изготавливается около года. Благодаря современным технологиям выполнение этой операции занимает двое-трое суток.

В торжественном мероприятии, посвященном открытию центра, приняли участие первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов, министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков, представители госкорпорации "Росатом" — директор департамента поддержки новых бизнесов Дмитрий Байдаров, директор бизнес-направления "Аддитивные технологии" Илья Кавелашвили и директор представительства госкорпорации "Росатом" в Приволжском федеральном округе Александр Черненко, а также заместитель генерального директора АО "ОДК" Михаил Бакрадзе, генеральный директор АО "ЦАТ" госкорпорации "Ростех" Алексей Мазалов и другие. Представительную делегацию принимал Владимир Богатырев, ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева.

"Открытие центра аддитивных технологий на базе Самарского университета — это, безусловно, долгожданное и очень важное для нас событие. Хотелось бы выделить роль госкорпорации "Росатом" как одного из ведущих проводников технологий будущего. Мы рады, что госкорпорация "Росатом" и Самарский университет договорились, и вуз стал одной из площадок, где создан и развивается такой центр. Правительство Самарской области и в будущем готово оказывать всемерное содействие в создании площадок, где формируется тесная взаимосвязь между образованием, наукой и производством. Желаю центру и будущим инженерам, студентам Самарского университета, успешной работы на благо Самарской области и всей нашей страны", — обратился к собравшимся первый вице-губернатор — председатель правительства Михаил Смирнов.

"Сотрудничество атомной отрасли с образовательными учреждениями происходит в рамках развития проекта по созданию федеральной сети ЦАТОД и формирования экосистемы "Детский сад — школа — университет — предприятие". Данные инициативы позволят проводить раннюю профориентацию, развивать "аддитивное мышление" у детей с раннего возраста, стимулировать развитие кадрового потенциала в области аддитивных технологий в ответ на потребности отечественных промышленных компаний. На данный момент успешно работают уже пять таких центров в вузах. Уверен, что имеющиеся компетенции Самарского университета им. Королева в аддитивной сфере, а также специализация на изготовлении деталей для авиакосмической отрасли станут дополнительным конкурентным преимуществом данного ЦАТОД", — отметил Илья Кавелашвили.

"Госкорпорация "Росатом" представлена в 41 субъекте Российской Федерации. И мы понимаем, что для решения государственных задач по обеспечению технологического лидерства нам нужны высокопрофессиональные кадры. И только во взаимодействии индустриального заказчика с вузами и с региональной властью можно достигать тех результатов, которые обеспечат страну высококвалифицированными сотрудниками, способными решать стоящие перед нашей страной задачи. Открытие ЦАТОД в Самаре позволит нам сделать еще один дополнительный шаг в развитии нашего технологического лидерства, чтобы мы как страна становились сильнее", — прокомментировал директор департамента поддержки новых бизнесов госкорпорации "Росатом" Дмитрий Байдаров.

В Самарском университете им. Королева исследования в области аддитивных технологий ведутся с 2011 года. Тогда была создана первая лаборатория по этой тематике, а сейчас в университете действуют четыре крупных научно-исследовательских подразделения данного профиля. Они оснащены самыми современными установками, реализующими технологии прямого лазерного выращивания, селективного лазерного сплавления и ряд других.

"Спектр научных исследований и разработок наших ученых в сфере аддитивных технологий очень широк: от авиационного двигателестроения до медицинских имплантов, от изделий, умещающихся на ладони, до крупногабаритных деталей массой до 500 кг, от пластиков и сплавов на основе алюминия до титановых сплавов и жаропрочных сталей. Результаты этих опытно-конструкторских и технологических работ внедряются нашими индустриальными партнерами — в частности, предприятиями Объединенной двигателестроительной корпорации. В Самарском университете им. Королева аддитивные технологии глубоко интегрированы в образовательный процесс — их изучают студенты Института двигателей и энергетических установок, Института авиационной и ракетно-космической техники, а также Передовой инженерной аэрокосмической школы. Центр, который мы открываем сегодня, поможет не только активизировать профориентационную деятельность среди будущих абитуриентов. Это большой шаг в налаживании партнерских отношений со структурами Госкорпорации "Росатом". Что же касается эффекта от запуска новой двухлазерной установки RusMelt 300M, то она расширит возможности университета в проведении научных исследований и особенно в изготовлении опытных партий деталей небольшой размерности в интересах пользователей ЦАТОД", — заявил Владимир Богатырев, ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева.