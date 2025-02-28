16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Большеглушицком районе задержали мужчину с мешком марихуаны В суд отправилось уголовное дело о миллионных откатах при капремонте котельных в Жигулевске Взрыв на ступенях здания правительства Самарской области квалифицировали как теракт На лестнице правительства Самарской области взорвали гранату Судимый сызранец организовал наркопритон в собственной квартире

Преступления Происшествия

В Большеглушицком районе задержали мужчину с мешком марихуаны

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Большеглушицком районе полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ. При себе у задержанного был мешок с наркотическим веществом, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В конце декабря 2024 г. полиция Большеглушицкого района остановила для проверки документов прохожего с шатающейся походкой, который нервно жестикулировал большим мешком. Выяснилось, что мужчина находится в наркотическом опьянении, а в мешке у него находится более 300 граммов марихуаны.

Задержанным оказался ранее судимый местный житель.Он рассказал, что собирал растение осенью, в поле за селом. Пояснил, что хотел употреблять лично, а не продавать.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства".

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2