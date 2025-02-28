В Большеглушицком районе задержали мужчину с мешком марихуаны

В Большеглушицком районе полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ. При себе у задержанного был мешок с наркотическим веществом, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В конце декабря 2024 г. полиция Большеглушицкого района остановила для проверки документов прохожего с шатающейся походкой, который нервно жестикулировал большим мешком. Выяснилось, что мужчина находится в наркотическом опьянении, а в мешке у него находится более 300 граммов марихуаны.
Задержанным оказался ранее судимый местный житель.Он рассказал, что собирал растение осенью, в поле за селом. Пояснил, что хотел употреблять лично, а не продавать.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства".
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы