В Большеглушицком районе задержали мужчину с мешком марихуаны

В Большеглушицком районе полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ. При себе у задержанного был мешок с наркотическим веществом, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В конце декабря 2024 г. полиция Большеглушицкого района остановила для проверки документов прохожего с шатающейся походкой, который нервно жестикулировал большим мешком. Выяснилось, что мужчина находится в наркотическом опьянении, а в мешке у него находится более 300 граммов марихуаны.

Задержанным оказался ранее судимый местный житель.Он рассказал, что собирал растение осенью, в поле за селом. Пояснил, что хотел употреблять лично, а не продавать.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства".