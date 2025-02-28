В Самаре телефонные мошенники выманили у адвоката 640 тыс. рублей

Очередное уголовное дело, связанное с телефонным мошенничеством, возбудили в Самаре, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. На этот раз жертвой обмана стал 31-летний адвокат.

История началась с обычного звонка на рабочий телефон. Незнакомец представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил тревожную новость: якобы мошенники пытаются оформить кредит на имя адвоката.

Собеседник действовал профессионально: назвал все банковские реквизиты, предоставил "документ о попытке мошенничества" и даже убедил адвоката в срочности принимаемых мер. Под предлогом защиты сбережений, он убедил юриста перевести все накопления на "безопасный счет".

Адвокат, который по роду деятельности должен был лучше других понимать риски, поддался на уловки мошенников. В течение нескольких часов он снимал и переводил на указанные счета 640 тысяч рублей. Только после завершения всех операций до него дошло, что он стал жертвой классической схемы обмана.

По данному факту возбуждено уголовное дело, полиция проводит мероприятия по розыску злоумышленников.