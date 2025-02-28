Самарские полицейские проверили 200 иностранцев во время миграционного рейда

В Самаре полицейские провели очередные миграционные рейды в двух районах. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Правоохранители проверили документы у 200 человек. Так, обнаружилось, что работник пекарни на овощебазе трудился без патента, а также не выехал из страны, хотя суд назначил ему выдворение. Теперь иностранца вернут на родину под контролем сотрудников органов внутренних дел.

А при проверке жилого сектора в районе ул. Железной Дивизии от правоохранителей попытались скрыться двое мужчин. После непродолжительной погони их все же задержали. Выяснилось, что мигранты нарушили режим пребывания. Теперь их вместе с шестью работниками одной из торговых точек также выдворят из РФ

Кроме того, полицейские доставили в военные комиссариаты с проверяемых объектов 20 человек, уже получивших гражданство России.