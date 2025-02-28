Подростки и студенты теперь в фокусе социальной инженерии — big data T2

T2, российский оператор мобильной связи, с помощью big data проанализировал подверженность детской и молодежной аудитории манипуляциям мошенников, использующих социальную инженерию. Исследование показало, что дети, подростки и студенты становятся одной из наиболее уязвимых групп среди клиентов, подвергающихся атакам злоумышленников. За последние полгода число потенциальных жертв в этой аудитории выросло в четыре раза.
По данным T2, доля молодых людей младше 20 лет, столкнувшихся с мошенничеством, выросла в четыре раза — с 1% до 4%. Особенно примечательно, что доля студентов среди жертв мошенников на 23% выше, чем их доля среди всех абонентов Т2.
Компания развивает партнерства с финансовыми организациями с целью предупреждения и снижения рисков для абонентов с помощью работы с большими данными. В T2 не только выявляют и блокируют мошенническую активность, но и работают над определением вероятности того, что тот или иной абонент склонен быть обманутым. Среди находящихся в зоне особого риска 8,5% моложе 20 лет, а 5% -несовершеннолетние.
Анализ поведения злоумышленников показывает, что они все чаще выбирают подростков в качестве "точки входа" в домохозяйства. Ранее основным объектом внимания мошенников были пожилые люди, но сегодня этот тренд сместился в сторону более молодой аудитории. Высокая доверчивость и недостаток опыта работы с финансовыми инструментами делают детей и подростков легкой мишенью для социальной инженерии.
Т2 проанализировала интересы людей, которые чаще остальных клиентов сталкиваются с противоправными действиями мошенников. Атакуемые пользователи чаще всего связаны с финансами и инвестициями — этот показатель среди них на 31% выше, чем средний по всем абонентам. Интересующихся IT на 13% больше, чем по базе, спортом — на 11%, интернет-коммерцией — на 7%, путешествиями — на 7%, видеоиграми — на 6%, семьей и детьми — на 5%. Это косвенно указывает на то, что мошенников привлекает высокодоходная аудитория с интересами в разных сферах жизни.
T2 активно работает над созданием моделей поведения, которые помогают определять потенциально уязвимых клиентов и предотвращать мошеннические действия. Специалисты компании разрабатывают алгоритмы для выявления "дропперов" — лиц, которые участвуют в переводе украденных средств. Пилотные проекты уже запущены совместно с рядом банков. По предварительным данным, треть всех потенциальных дропперов — это молодые люди до 24 лет.
Кроме того, оператор работает с тем, чтобы предупреждать клиентов о вредоносной активности: маркирует вызовы с незнакомых номеров при обычных звонках и вызовах в мессенджерах, информирует в развлекательном формате клиентов о новых схемах мошенничества в ленте историй мобильного приложения T2. Также в январе T2 запустила линию поддержки для клиентов, которые столкнулись с мошенничеством. Клиенты оператора могут обратиться на горячую линию 611 и в чат поддержки в мобильном приложении. Там они получат консультацию, алгоритм дальнейших действий и помощь в стрессовой ситуации.
Последние комментарии
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?