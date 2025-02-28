16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жителя Самары будут судить за передачу взяток заместителю начальника госпиталя Одного из подозреваемых в подрыве гранаты у здания правительства Самарской области отправили под стражу Обвиненного в надругательстве над девочкой священнослужителя не отпустили из СИЗО В Самаре телефонные мошенники выманили у адвоката 640 тыс. рублей В Большеглушицком районе задержали мужчину с мешком марихуаны

Преступления Происшествия

Жителя Самары будут судить за передачу взяток заместителю начальника госпиталя

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 84
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре отправилось в суд уголовное дело местного жителя, обвиняемого в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с 2022 по 2023 г. обвиняемый неоднократно передавал заместителю начальника госпиталя взятки. Эти деньги должны были помочь в беспрепятственном прохождении экспертизы и медосвидетельствования, а также ускорить исследования. В большинстве случаев обвиняемый брал деньги, не собираясь помогать. Также он передал заместителю начальника госпиталя около 100 тыс. руб., а себе оставил более 200 тыс. рублей.

Во время следствия было арестовано имущество обвиняемого на 1,5 млн рублей.

Уголовное дело заместителя начальника госпиталя уже рассматривает суд.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2