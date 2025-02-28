Жителя Самары будут судить за передачу взяток заместителю начальника госпиталя

В Самаре отправилось в суд уголовное дело местного жителя, обвиняемого в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с 2022 по 2023 г. обвиняемый неоднократно передавал заместителю начальника госпиталя взятки. Эти деньги должны были помочь в беспрепятственном прохождении экспертизы и медосвидетельствования, а также ускорить исследования. В большинстве случаев обвиняемый брал деньги, не собираясь помогать. Также он передал заместителю начальника госпиталя около 100 тыс. руб., а себе оставил более 200 тыс. рублей.

Во время следствия было арестовано имущество обвиняемого на 1,5 млн рублей.

Уголовное дело заместителя начальника госпиталя уже рассматривает суд.