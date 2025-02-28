Жителя Самары будут судить за передачу взяток заместителю начальника госпиталя

В Самаре отправилось в суд уголовное дело местного жителя, обвиняемого в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, с 2022 по 2023 г. обвиняемый неоднократно передавал заместителю начальника госпиталя взятки. Эти деньги должны были помочь в беспрепятственном прохождении экспертизы и медосвидетельствования, а также ускорить исследования. В большинстве случаев обвиняемый брал деньги, не собираясь помогать. Также он передал заместителю начальника госпиталя около 100 тыс. руб., а себе оставил более 200 тыс. рублей.
Во время следствия было арестовано имущество обвиняемого на 1,5 млн рублей.
Уголовное дело заместителя начальника госпиталя уже рассматривает суд.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы