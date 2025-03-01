Пенсионерка из Самарской области отправила на "безопасный счет" 1,4 млн рублей

В Новокуйбышевске 71-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ей позвонила девушка, представившаяся сотрудницей службы безопасности банка. Звонившая сказала женщине, что злоумышленники пытаются украсть деньги со счета пенсионерки, и убедила перевести все деньги на другой счет. Потерпевшая выполнила указания и лишилась 1,4 млн рублей.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы