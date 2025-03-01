Пенсионерка из Самарской области отправила на "безопасный счет" 1,4 млн рублей

В Новокуйбышевске 71-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ей позвонила девушка, представившаяся сотрудницей службы безопасности банка. Звонившая сказала женщине, что злоумышленники пытаются украсть деньги со счета пенсионерки, и убедила перевести все деньги на другой счет. Потерпевшая выполнила указания и лишилась 1,4 млн рублей.