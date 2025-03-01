Алкогольная зависимость толкнула жителя Самарской области на ограбление

В Борском районе Самарской области задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в магазинной краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В феврале покупатель в сетевом магазине в с. Борское взял с витрины алкоголь и вышел, отказавшись оплачивать товар. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и узнали в злоумышленнике неоднократно судимого сельчанина. Вскоре его задержали.

Мужчина признал чину и объяснил свой поступок желанием выпить и отсутствием денег. Украденный алкоголь он употребил недалеко от магазина. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж").