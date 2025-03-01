Алкогольная зависимость толкнула жителя Самарской области на ограбление

В Борском районе Самарской области задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в магазинной краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В феврале покупатель в сетевом магазине в с. Борское взял с витрины алкоголь и вышел, отказавшись оплачивать товар. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и узнали в злоумышленнике неоднократно судимого сельчанина. Вскоре его задержали.
Мужчина признал чину и объяснил свой поступок желанием выпить и отсутствием денег. Украденный алкоголь он употребил недалеко от магазина. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж").
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы