Жителя Самары уличили в жестоком обращении с малолетней дочерью

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, подозреваемого в жестоком обращении с шестилетней дочерью. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В полицию обратилась мать девочки. Женщина заявила, что ее муж ужасно обращался с ребенком. Так, девочка жаловалась, что отец закрывал ее на балконе и бил, когда матери не было дома. Более того, заявительница видела синяки у ребенка, даже сфотографировала их, вот только за медицинской помощью для ребенка не обратилась. При этом женщина пару раз вызывала полицию, но после уговоров мужа писала заявление, что не имеет к нему претензий. Теперь же самарчанка утверждает, что здоровью девочки уже ничего не угрожает, потому что муж уже не живет с ними и не участвует в воспитании.

Известно, что при этом мужчину также обвиняют по наркотической статье. Новое уголовное дело в отношении него возбудили дело по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Сейчас самарец находится под подпиской о невыезде.

Во время расследования полицейские также дадут оценка действиям матери и образовательной организации, которую посещает девочка.