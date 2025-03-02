В Самарской области банк не позволил мужчине отдать деньги мошенникам

В Похвистневском районе Самарской области местный житель чуть не лишился 600 тыс. рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Мужчине в мессенджере позвонил якобы сотрудник газовой службы и сказал, что нужна срочная сверка счетчиков. А для записи на удобное время якобы нужно было через портал Госуслуг войти на сайт и назвать полученный код. Потерпевший разволновался и выполнил все указания.
Позже мужчине пришло уведомление от банка о попытке оформить кредит на 600 тысяч рублей. Финансовая организация автоматически отклонила заявку как подозрительную.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы