В Самарской области банк не позволил мужчине отдать деньги мошенникам

В Похвистневском районе Самарской области местный житель чуть не лишился 600 тыс. рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчине в мессенджере позвонил якобы сотрудник газовой службы и сказал, что нужна срочная сверка счетчиков. А для записи на удобное время якобы нужно было через портал Госуслуг войти на сайт и назвать полученный код. Потерпевший разволновался и выполнил все указания.

Позже мужчине пришло уведомление от банка о попытке оформить кредит на 600 тысяч рублей. Финансовая организация автоматически отклонила заявку как подозрительную.