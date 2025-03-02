Любитель пьяной езды из Самарской области устроил ДТП и пойдет под суд

В Приволжском районе отправили в суд уголовное дело 34-летнего мужчины, неоднократно садившегося пьяным за руль. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В декабре 2024 г. в с. Обшаровка произошло ДТП: водитель "Нивы" выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Приехавшие по сообщению об аварии автоинспекторы заметили у водителя резкий запах алкоголя, невнятную речь и нарушение координации. Пройти медосвидетельствование мужчина отказался.
Далее при проверке выяснилось, что в июле 2023 г. автомобилиста уже ловили на пьяной езде. Тогда его оштрафовали на 30 тыс. руб. и отобрали права на 18 месяцев. В этот же раз в отношении нарушителя возбудили уже уголовное дело.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы