Из-за избиения девушки в Самаре возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело в связи с избиением 17-летней девушки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Напомним, 1 марта, около ТЦ "Вива Лэнд" в Самаре избили несовершеннолетнюю девушку. Ей потребовалась медицинская помощь.
Уголовное дело возбудили по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы