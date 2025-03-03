Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о сбившем пешеходов автобусе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах расследования ДТП, в котором пострадали два пешехода.
В декабре 2023 г. в Сызрани водитель пассажирского автобуса сбил пострадавших на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчина получил травмы средней тяжести.
Теперь информационный центр СК России обратилась пострадавшая. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств ДТП.
СУ СК России по Самарской области расследует уголовное дело в связи с аварией.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы