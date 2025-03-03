Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о сбившем пешеходов автобусе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах расследования ДТП, в котором пострадали два пешехода.

В декабре 2023 г. в Сызрани водитель пассажирского автобуса сбил пострадавших на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчина получил травмы средней тяжести.

Теперь информационный центр СК России обратилась пострадавшая. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств ДТП.

СУ СК России по Самарской области расследует уголовное дело в связи с аварией.