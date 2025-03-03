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Музей Рязанова анонсировал программу к 8 марта

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 марта, музей Эльдара Рязанова проведет цикл мероприятий, приуроченных к празднованию Международного женского дня.

Фото: музей Эльдара Рязанова

В 12:00 пройдет лекция "Служебный роман — энциклопедия советской жизни" (12+). Ее прочитает историк, заместитель директора музея по развитию Анастасия Чекмасова.

Фильм Эльдара Рязанова "Служебный роман" (1977, 6+) — один из самых известных и цитируемых в творчестве режиссера. Он был лидером советского проката в 1978 году (его посмотрели более 58 миллионов зрителей). По опросу журнала "Советский экран" лента стала лучшим фильмом года, а Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков — лучшими актерами.

"Сказка о руководящей Золушке" — одно из предполагаемых названий фильма. В советском кино того времени топос Золушки был довольно широко распространен и часто сочетался с репрезентацией образа "женщины-руководительницы". Но Эльдар Рязанов вышел за эти рамки и показал в своем фильме достоверную историю о человеческом счастье, путь к которому бывает непростым.

Как обрести любовь в огромном городе? Где проходит грань между личным и общественным? Какую роль в фильме играет пространство и почему зрители верят в происходящие события, несмотря на всю необычность обстановки? И почему мы можем рассматривать "Служебный роман" как энциклопедию советской жизни? Ответы на эти и другие вопросы гости узнают на лекции.

В 16:00 начнется медиация по экспозиции музея (12+). Творчество Эльдара Рязанова знакомо каждому, оно может стать предметом для обсуждения в пространстве музея. Современный формат медиации, во время которого участники беседуют друг с другом и ведущим, делятся мнениями, эмоциями и опытом, позволяет появиться интересным вопросам, которые обычно не приходят в голову на классических экскурсиях. Благодаря совместному поиску ответов на них можно по-новому посмотреть на экспозицию музея и больше понять личность Эльдара Александровича.

Какой самарский след можно найти в фильмах Рязанова? Как формировался характер режиссера? Как любимые книги Рязанова повлияли на его режиссерский стиль? Посетителям медиации будет предложено оттолкнуться от этих вопросов в поиске новых смыслов.

Медиацию подготовили и проведут студенты 4 курса направления "Музеология и арт-проектирование" Самарского государственного института культуры Наталья Захарова, Регина Таранова и Виталий Чуйко.
Вход на оба мероприятия свободный (бесплатно).

Количество мест на оба мероприятия ограничено, требуется обязательная предварительная запись по телефону: +7(846)332-05-16. 8 марта Музей Эльдара Рязанова работает с 10.00 до 18.00. Вход для женщин бесплатный (входной билет не требуется).

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