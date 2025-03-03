56 пьяных за рулем поймали за три дня в Самарской области

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За три дня, с 28 февраля по 2 марта, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции во время рейдов остановили 56 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области