56 пьяных за рулем поймали за три дня в Самарской области

За три дня, с 28 февраля по 2 марта, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции во время рейдов остановили 56 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего же автоинспекторы выявили более тысячи различных нарушений ПДД. Так, 99 автомобилистов нарушили правила тонировки, 29 неправильно перевозили детей, 125 проигнорировали использование ремней безопасности.
Кроме того, 16 водителей не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы попались на нарушении ПДД 18 раз.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.