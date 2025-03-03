Самарец отправил фальшивому директору 3,5 млн рублей

В Самаре 65-летний инженер стал жертвой телефонного мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчине позвонил незнакомец и представился его руководителем. Затем звонивший под предлогом утечки персональных данных сотрудников убедил потерпевшего перевести сбережения на "безопасный счет". Самарец так и сделал и отправил более 3,5 млн рублей.