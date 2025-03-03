Самарец пытался передать в колонию карамельки с наркотиком

В Советский районный суд Самары отправили уголовное дело мужчины, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Обвиняемый уже имеет судимость и ранее отбывал наказание в ЛИУ-4. По версии следствия, освободившись, с июня по сентябрь 2024 г. он через мессенджер приобрел 1,37 г наркотика, расфасовал его на пять доз и поместил в карамельки. Конфеты мужчина вместе с другими продуктами передал знакомым осужденным в ЛИУ-4. 5 сентября 2024 г. сотрудники ФСИН обнаружили наркотик при досмотре посылки.