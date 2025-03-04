В галерее "Заварка" расскажут о женской благотворительности в Самаре на рубеже XIX–XX веков

В пятницу, 7 марта, в 18:30 пройдет лекция "Женская благотворительность в Самаре на рубеже XIX–XX века" (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, заместитель директора музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая музеем-галереей "Заварка" Екатерина Гурова.

Расцвет благотворительной деятельности в России пришел на вторую половину XIX века. В этот период в регионах стали появляться различные общества, учреждения и заведения по оказанию помощи социально незащищенным группам населения. Активную роль в организации благотворительных инициатив играли женщины.

Какие были общества социального служения и с какой целью они формировались? Какие известные учебные заведения появились в результате женской благотворительной деятельности? Посетители узнают об особенностях становления женского меценатства в России, а также о различных направлениях социального служения женских обителей, организованных обществ и учреждений в Самаре.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено. Требуется предварительная запись по ссылке.

В воскресенье, 9 марта, в 16:00 научный сотрудник музея Анастасия Волынкина проведет медиаторский тур (12+) по выставке "Город/Деревня: маршрут построен" (12+).

Медиаторский тур — это новый формат посещения выставки, во время которого участники беседуют об искусстве и кураторских концепциях с медиатором, делятся личным мнением, предлагают собственные интерпретации произведений искусства и дискутируют об увиденном.

Проект "Город/Деревня: маршрут построен" создан совместно со Школой проектной фотографии. На встрече посетители обсудят работы фотографов, основные темы, которые раскрываются на выставке, а также поразмышляют о кураторской задумке. Участником арт-медиации может стать любой желающий, независимо от опыта и насмотренности в сфере искусства.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

Повтор медиаторского тура в этом месяце состоится 16 марта в 16:00.