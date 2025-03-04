Счетная палата обнаружила нарушения в деятельности минстроя

Счетная палата проверила, насколько эффективно региональное министерство строительства администрировало в 2021–2024 гг. доходы от использования имущества, находящегося в собственности Самарской области, и обнаружила ряд нарушений.
По итогам проверки выяснилось, что "отдельные положения действующего порядка определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности региона и предоставленные в аренду для целей строительства (без торгов), не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации", — отмечается в сообщении.
Кроме того, счетная палата обнаружила, что минстрой нарушал утвержденные методики расчета размера арендной платы за предоставление в аренду земельных участков под строительство.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору Самарской области, в Самарскую губернскую думу. В адрес минстроя вынесено представление. Копия отчета будет направлена в областную прокуратуру Самарской области.
"По результатам контрольного мероприятия будут направлены информационные письма в правительство
Самарской области, министерство финансов и УФАС по Самарской области", — сообщили в ведомстве.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.