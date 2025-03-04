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Счетная палата обнаружила нарушения в деятельности минстроя

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Счетная палата проверила, насколько эффективно региональное министерство строительства администрировало в 2021–2024 гг. доходы от использования имущества, находящегося в собственности Самарской области, и обнаружила ряд нарушений.

По итогам проверки выяснилось, что "отдельные положения действующего порядка определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности региона и предоставленные в аренду для целей строительства (без торгов), не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации", — отмечается в сообщении.

Кроме того, счетная палата обнаружила, что минстрой нарушал утвержденные методики расчета размера арендной платы за предоставление в аренду земельных участков под строительство.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору Самарской области, в Самарскую губернскую думу. В адрес минстроя вынесено представление. Копия отчета будет направлена в областную прокуратуру Самарской области. 

"По результатам контрольного мероприятия будут направлены информационные письма в правительство
Самарской области, министерство финансов и УФАС по Самарской области", — сообщили в ведомстве.

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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