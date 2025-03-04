У геймера из Отрадного мошенники выманили 80 тыс. рублей

В полицию Отрадного обратился 24-летний местный житель, который сообщил, что стал жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Мужчина рассказал, что играет в одну из популярных онлайн-игр. Накануне ему позвонил неизвестный, представился администратором игры и убедил геймера в том, что сейчас проводится проверка активности игровых аккаунтов. Якобы, для успешного прохождения проверки игроку требуется передать четырехзначный код.
Введенный в заблуждение мужчина без колебаний выполнил то, о чем просил собеседник, а спустя некоторое время с его банковского счета было списано более 80 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы