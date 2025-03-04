У геймера из Отрадного мошенники выманили 80 тыс. рублей

В полицию Отрадного обратился 24-летний местный житель, который сообщил, что стал жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина рассказал, что играет в одну из популярных онлайн-игр. Накануне ему позвонил неизвестный, представился администратором игры и убедил геймера в том, что сейчас проводится проверка активности игровых аккаунтов. Якобы, для успешного прохождения проверки игроку требуется передать четырехзначный код.

Введенный в заблуждение мужчина без колебаний выполнил то, о чем просил собеседник, а спустя некоторое время с его банковского счета было списано более 80 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.