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Преступления Происшествия

У геймера из Отрадного мошенники выманили 80 тыс. рублей

ОТРАДНЫЙ. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Отрадного обратился 24-летний местный житель, который сообщил, что стал жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина рассказал, что играет в одну из популярных онлайн-игр. Накануне ему позвонил неизвестный, представился администратором игры и убедил геймера в том, что сейчас проводится проверка активности игровых аккаунтов. Якобы, для успешного прохождения проверки игроку требуется передать четырехзначный код.

Введенный в заблуждение мужчина без колебаний выполнил то, о чем просил собеседник, а спустя некоторое время с его банковского счета было списано более 80 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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